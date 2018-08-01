Марадона готов тратить больше денег на трансферы брестского «Динамо»

"Я должен видеть, как футболисты принимают меня. Я уже подписал Кристиана Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо», — цитирует Марадону Olé.

Также аргентинец рассказал, из-за чего принял предложение «Динамо».

"Клуб хочет выступать в Лиге чемпионов, и это меня заинтересовало больше всего. Они предложили мне трехлетний контракт, от которого я не мог отказаться", — отметил легендарный футболист.

Ранее сообщалось, что Марадона женится на своей 28-летней подруге.