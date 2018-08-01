Марадона готов тратить больше денег на трансферы брестского «Динамо» 

Легенда мирового футбола Диего Марадона, занимающий пост главы правления брестского «Динамо», заявил, что готов потратить больше денег на трансферы клуба, сообщает "Советский спорт".
"Я должен видеть, как футболисты принимают меня. Я уже подписал Кристиана Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо», — цитирует Марадону Olé.
Также аргентинец рассказал, из-за чего принял предложение «Динамо».
"Клуб хочет выступать в Лиге чемпионов, и это меня заинтересовало больше всего. Они предложили мне трехлетний контракт, от которого я не мог отказаться", — отметил легендарный футболист.
Ранее сообщалось, что Марадона женится на своей 28-летней подруге.