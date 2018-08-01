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Бочаров: хоккеисты «Динамо» победами привлекут болельщиков на новую арену
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Бочаров: хоккеисты «Динамо» победами привлекут болельщиков на новую арену 

ТАСС 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Динамо» привлекут болельщиков на «ВТБ-Арену» благодаря победам и хорошей игре. Такое мнение ТАСС высказал вратарь столичной команды Иван Бочаров.
Два последних сезона динамовцы проводили домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец». Предстоящий чемпионат бело-голубые начнут на арене «Мегаспорт». Ранее генеральный директор столичного клуба Валерий Шанцев заявил, что с 1 января 2019 года «Динамо» будет принимать гостей на новой «ВТБ-Арене» в Петровском парке, которая будет вмещать 11 488 зрителей.
"Как воспитанник «Динамо», я хочу быстрее переехать на новую арену. Если это произойдет по ходу сезона, буду только рад, это не должно помешать нам выигрывать. Валерий Павлинович Шанцев обещал, что после Нового года уже будем там играть, очень жду этого момента", — отметил Бочаров.
"На топовые матчи мы полностью собирали «ВТБ Ледовый дворец», — продолжил хоккеист. — В прошлом сезоне мы играли неудачно и не оправдали доверия болельщиков. Уверен, победами мы привлечем людей на нашу новую арену. Если мы будем хорошо играть, то наши болельщики будут регулярно заполнять арену в Петровском парке".
В стартовом матче сезона «Динамо» на арене «Мегаспорт» примет уфимский «Салават Юлаев». Игра состоится 2 сентября.
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