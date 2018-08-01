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Вратарь ХК «Динамо» Бочаров надеется выступить за сборную России в новом сезоне
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Вратарь ХК «Динамо» Бочаров надеется выступить за сборную России в новом сезоне 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров надеется получить вызов в сборную России по хоккею по ходу предстоящего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.
23-летний голкипер в прошлом сезоне дебютировал в олимпийской сборной России (команда ближайшего резерва национальной сборной), за которую провел один матч.
"Я готовился к сезону еще по индивидуальной программе, ездил на вратарские сборы в Смоленск, — сообщил Бочаров. — Играть за сборную — большой вызов для меня, надеюсь, продолжу привлекаться в национальную команду и в следующем сезоне. Приятно находиться в сборной, познакомился там с ребятами, посмотрел на более опытных, поработал с Рашитом Давыдовым (тренером вратарей сборной России — прим. ТАСС). В сборную на этапы Евротура сейчас вызывают молодых ребят, дают шанс проявить себя".
В прошлом сезоне Бочаров провел 21 игру в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Моя главная цель на этот сезон — стать основным вратарем „Динамо“. Есть конкуренция, тренировки, игры — надо выходить и доказывать, кто сильнее, тот и будет играть. Мне комфортно в любой ситуации, будет комфортно, если мы с Александром Еременко будем играть одинаковое количество игр, главное приносить пользу команде и выигрывать», — отметил хоккеист.
В сезоне-2018/19 хоккеисты проведут рекордное количество матчей в регулярном чемпионате — 62. «Увеличение количества матчей в регулярном чемпионате для меня плюс, будет больше возможностей показать себя», — заключил собеседник ТАСС.
В стартовом матче сезона «Динамо» на арене «Мегаспорт» примет уфимский «Салават Юлаев». Игра состоится 2 сентября.
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