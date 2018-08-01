«Динамо-Брест» купит новых футболистов, заявил Марадона

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона заявил, что имеет средства для качественного усиления состава команды.

«Я должен видеть, как футболисты принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо».

"Динамо" хочет выступать в Лиге чемпионов, и это меня заинтересовало больше всего. Они предложили мне трехлетний контракт, от которого я не мог отказаться», — цитирует Марадону Ola.

В текущем сезоне брестское «Динамо» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.