Прогноз на матч Арсенал — Челси: кто из лондонцев победит в Дублине

«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч Кубка чемпионов (01.08.2018, 22:05 мск).

В ирландском Дублине на «Авива Стэдиум», в рамках международного Кубка чемпионов сойдутся два английских гранда — лондонские «Арсенал» и «Челси». Для обеих команд эта встреча станет последней в рамках этого товарищеского коммерческого турнира, и, разумеется, все хотят её выиграть. Букмекеры фаворита перед этим матчем не видят, небольшое преимущество отдавая «канонирам», победа которых оценена коэффициентом 2.28.

"Арсенал"

Впервые за более чем 20 лет «Арсенал» к новому сезону готовит не Арсен Венгер , который закончил сотрудничество с клубом, и команду возглавил испанский специалист Унаи Эмери. К работе на сборах «канониры» приступили ещё в первой половине июля. В первом контрольном матче был разгромлен скромный «Борэм Вуд» (8:0). В рамках же международного Кубка чемпионов «Арсенал» в серии пенальти проиграл «Атлетико» (1:1, по пен. 1:3), после чего в красивом стиле разгромил «ПСЖ» (5:1).

"Челси"

"Челси" также получил нового тренера перед сезоном — команду возглавил Маурицио Сарри. При подготовительном процессе «синие» активно путешествовали. Чуть больше недели назад они были в Австралии, где провели товарищеский матч с «Перт Глори» (1:0), добыв минимальную победу, благодаря быстрому голу Педро. Также испанский нападающий забил в начале матча Кубка чемпионов с «Интером» (1:1, по пен. 5:4), который в минувшую субботу проходил в Ницце.

Где смотреть матч

Каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнут прямую трансляцию из Дублина в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча «Арсенал» — «Челси» состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Арсенал" имеет преимущество над «Челси» по статистике личных встреч: +73=56-61, разница мячей — 263:251. В прошлом сезоне команды играли между собой четырежды. В рамках Премьер-лиги команды дважды сыграли вничью — 0:0 и 2:2. В полуфинале Кубка лиги сперва была ничья 0:0 на поле «Челси», но в ответном матче «Арсенал» добыл волевую победу 2:1.

Интересные факты

"Арсенал" не проиграл ни одного из трёх матчей в Кубке чемпионов (+0=2-1, 7:3);

В трёх контрольных матчах нынешнего межсезонья «Арсенал» забил 14 голов (+2=1-0, 14:2);

"Челси" выиграл лишь 1 из последних пяти матчей в Кубке чемпионов (+1=1-3, 9:10).