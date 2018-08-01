Маринату Гильерме: «Ничья с „Уфой“? Не переживайте! У нас 29 игр!

Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме призвал болельщиков команды не переживать после поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1. — доп.время) и ничьи с «Уфой» (0:0) в первом туре Российской премьер лиги. — Я вчера смотрел телевизор, — сказал бразилец. — Видел, что все переживают из-за нашего сезона. У нас еще 29 игр. Не переживайте. Мы сыграли вничью с «Уфой». Теперь у нас важный матч со "Спартаком" . Но мы уверены в себе. ( Ярослав СУСОВ Уфа — Локомотив РПЛ: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам