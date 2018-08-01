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Маринату Гильерме: «Ничья с „Уфой“? Не переживайте! У нас 29 игр!
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Маринату Гильерме: «Ничья с „Уфой“? Не переживайте! У нас 29 игр! 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме призвал болельщиков команды не переживать после поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1. — доп.время) и ничьи с «Уфой» (0:0) в первом туре Российской премьер лиги.
— Я вчера смотрел телевизор, — сказал бразилец. — Видел, что все переживают из-за нашего сезона. У нас еще 29 игр. Не переживайте. Мы сыграли вничью с «Уфой». Теперь у нас важный матч со "Спартаком". Но мы уверены в себе. (Ярослав СУСОВ)
Уфа — Локомотив
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