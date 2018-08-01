Матчи первого тура чемпионата России собрали 167,6 тыс. болельщиков

Посещаемость матчей чемпионата России в сезоне-2018/19 выросла в два раза по сравнению с первым туром прошлого сезона. Матчи 1-го тура РПЛ в среднем собирали 21 тыс. зрителей, при том, что прошлогодние показатели — 14 тыс. в среднем за игру. Таким образом, рост аудитории составил 50%, сообщает Турстат.

Самым посещаемым в 1-м туре оказался матч «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре. На него пришло 39 тыс. зрителей. Меньше всего людей посетило домашнюю игру «Уфы» с «Локомотивом» — 8,4 тыс. Всего восемь матчей собрали 167,7 тыс. зрителей.