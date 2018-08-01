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В Войковском соберутся сильнейшие европейские команды по пляжному регби
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В Войковском соберутся сильнейшие европейские команды по пляжному регби 

Управа района Войковский 41 минуту назад
Фото: Управа района Войковский
В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, Москва во второй раз в истории примет чемпионат Европы по пляжному регби. Площадкой состязаний станет центр пляжных видов спорта «Динамо» в Войковском.
Как уточняется в сообщении на официальном сайте спорткомплекса, за победу поборются 12 мужских и 8 женских команд Старого Света.
«Напомним, что действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, у женщин год назад не было равных сборной России», — говорится в материале.
Зрителей ждут по адресу: Ленинградское шоссе, 39. (мю)
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