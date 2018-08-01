В Войковском соберутся сильнейшие европейские команды по пляжному регби

В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, Москва во второй раз в истории примет чемпионат Европы по пляжному регби. Площадкой состязаний станет центр пляжных видов спорта «Динамо» в Войковском.

Как уточняется в сообщении на официальном сайте спорткомплекса, за победу поборются 12 мужских и 8 женских команд Старого Света.

«Напомним, что действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, у женщин год назад не было равных сборной России», — говорится в материале.

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