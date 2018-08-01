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Из-за трансфера натурализованного Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело
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Из-за трансфера натурализованного Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с переходом в московское «Динамо» защитника сборной России Константина Рауша, сообщает "РИА Новости".
"По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и частной компанией в связи с трансфером из «Кельна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кельн» отрицает участие посредников в переговорах", — заявили в пресс-службе московского клуба.
28-летний Рауш перешел в «Динамо» зимой 2018 года из «Кельна». После этого трансфера поста генерального директора клуба лишился Евгений Муравьев.
Ранее сообщалось, что Рауш поблагодарил национальную команду за выступление на ЧМ-2018.
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