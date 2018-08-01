Из-за трансфера натурализованного Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело

"По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и частной компанией в связи с трансфером из «Кельна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кельн» отрицает участие посредников в переговорах", — заявили в пресс-службе московского клуба.

28-летний Рауш перешел в «Динамо» зимой 2018 года из «Кельна». После этого трансфера поста генерального директора клуба лишился Евгений Муравьев

Ранее сообщалось, что Рауш поблагодарил национальную команду за выступление на ЧМ-2018.