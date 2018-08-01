Мини-футбольный клуб «Сибиряк» сменил главного тренера. Команду возглавил 39-летний Сергей Иванов, год назад завершивший игровую карьеру. Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба ВКонтакте.
Контракт с 46-летним Евгением Куксевичем, занимавшим пост главного тренера четыре сезона подряд, тренера, в этом году не продлили. Куксевич возглавлял клуб 6 лет, под его руководством ранее команда неоднократно брала бронзовые медали Суперлиги.
Сергей Иванов пришел в новосибирский клуб в 2010 году и провёл в его составе больше 200 матчей, забив около 150 голов. Играл под руководством прежнего тренера Евгения Куксевича, затем был его помощником.
«К тренерской деятельности он приступил в начале 2018 года и помог новосибирской команде завоевать серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов УЕФА», —отметили в пресс-службе «Сибиряка».