Никитин пригласил нижегородцев на Кубок Губернатора по хоккею

С 5 по 11 августа в Нижнем Новгороде состоится X юбилейный Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею. В этом году в турнире принимают участие шесть команд: ХК «Торпедо», три динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги, «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва).

По мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, Кубок Губернатора — один из важнейших турниров, который предваряет сезон в Континентальной хоккейной лиге: «Я отношусь к нему с большим интересом и уважением — шесть серьезных команд, 15 матчей за семь дней. Предлагаю всем нижегородцам вспомнить, что у нашего региона очень хорошие хоккейные традиции и приглашаю всех на турнир».

«В «Торпедо» происходят различного рода изменения: новый менеджмент, новый тренер, новые игроки. Безусловно, у нас оптимистичные ожидания от предстоящего сезона. Я уверен, команда будет играть интересно и впервые мы увидим обновленную команду именно на Кубке Губернатора», — подчеркнул Глеб Никитин

Глава региона отметил, что все матчи турнира с участием «Торпедо» будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Россия-24» (региональный эфир), а две игры — в эфире федерального «Матч ТВ»: «Торпедо» — «Динамо» (Москва), «Торпедо» — «Спартак» (Москва).

По словам и.о. заместителя губернатора, и.о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрия Сватковского, в этом году проводится десятый юбилейный Кубок Губернатора, но предсезонные турниры в Нижнем Новгороде имеют более чем сорокалетнюю историю. «Первый розыгрыш состоялся в 1975 году. Тогда соревнования носили имя Валерия Чкалова . В девяностые годы его правопреемником стал турнир на призы ветеранов хоккейного клуба „Торпедо“ — так же известный, как Кубок ГАЗа, а с 2009 года соревнования получили название Кубок Губернатора Нижегородской области», — отметил Дмитрий Сватковский.

Напомним, билеты на турнир можно приобрести на официальном сайте хоккейного клуба — www.hctorpedo.ru.

Календарь матчей Кубка Губернатора Нижегородской области — 2018

5 августа, воскресенье 12:00 Динамо (Москва) — Динамо (Рига) 15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва) 19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Минск) 6 августа, понедельник 15:00 Динамо (Москва) — Автомобилист (Екатеринбург) 19:00 Динамо (Минск) — Динамо (Рига) 7 августа, вторник 15:00 Динамо (Москва) — Спартак (Москва) 19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Рига) 8 августа, среда 15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Минск) 19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Автомобилист (Екатеринбург) 9 августа, четверг 15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Рига) 19:00 Динамо (Москва) — Динамо (Минск) 10 августа, пятница 15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Рига) 19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Москва) 11 августа, суббота 15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Минск) 19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Спартак (Москва)