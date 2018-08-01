Ещё
Спортивный директор РПЛ: календарь приняли, потом, как всегда, возникли вопросы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивный директор РПЛ: календарь приняли, потом, как всегда, возникли вопросы 

Чемпионат.com 1 час назад
Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о результативности 1-го тура лиги, а также ответил на критику главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, который был недоволен календарём.
«Было забито мало голов, но команды играли в привычный футбол. Начало РПЛ не говорит о том, что игры были ненапряжённые. Конечно, болельщикам нравится, когда есть много голов, но давайте отметим защиту новых клубов. Думаем, болельщики придут на второй тур.
Я говорил с Сёминым и обсуждал вопрос календаря. Он утверждался на общем собрании РПЛ, где были руководители всех клубов. Со стороны «Локомотива» никаких вопросов не было. Календарь приняли, а потом, как всегда, возникли вопросы. Если отвечать конкретно, «Локо» и в прошлом сезоне играл через два дня на третий. Было тяжело, Юрий Палыч возмущался, а потом клуб выиграл Кубок, и тренер был благодарен. В международных матчах УЕФА клубы тоже играют через два дня на третий — это нормально.
У нас стадионы, на которых можно играть, — все соответствуют первой категории, на которых можно играть матчи лиги. Если вы смотрели матч, то нельзя сказать, что «Локомотив» выглядел неподготовленным. Если бы Фарфан забил гол, то вопросов бы не возникло", — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
Мужская сборная России стала шестой на ЧМ по пляжному гандболу, женская — 7-й Голкипер «Зенита» отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии Ярзуткин и Сиволап проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Вене
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран ограждения Смоловым попал на видео10
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса31
Смолов попал в ДТП50
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой7
Медведева пошла на новое «предательство»404
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе
Фигурное катание
00:42
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса
Летние виды спорта
03:09
Легенду российского биатлона обвинили в коррупции
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение