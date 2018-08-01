Спортивный директор РПЛ: календарь приняли, потом, как всегда, возникли вопросы

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о результативности 1-го тура лиги, а также ответил на критику главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина , который был недоволен календарём.

«Было забито мало голов, но команды играли в привычный футбол. Начало РПЛ не говорит о том, что игры были ненапряжённые. Конечно, болельщикам нравится, когда есть много голов, но давайте отметим защиту новых клубов. Думаем, болельщики придут на второй тур.

Я говорил с Сёминым и обсуждал вопрос календаря. Он утверждался на общем собрании РПЛ, где были руководители всех клубов. Со стороны «Локомотива» никаких вопросов не было. Календарь приняли, а потом, как всегда, возникли вопросы. Если отвечать конкретно, «Локо» и в прошлом сезоне играл через два дня на третий. Было тяжело, Юрий Палыч возмущался, а потом клуб выиграл Кубок, и тренер был благодарен. В международных матчах УЕФА клубы тоже играют через два дня на третий — это нормально.