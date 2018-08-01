Спортивный директор РПЛ: календарь приняли, потом, как всегда, возникли вопросы 

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о результативности 1-го тура лиги, а также ответил на критику главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, который был недоволен календарём.
«Было забито мало голов, но команды играли в привычный футбол. Начало РПЛ не говорит о том, что игры были ненапряжённые. Конечно, болельщикам нравится, когда есть много голов, но давайте отметим защиту новых клубов. Думаем, болельщики придут на второй тур.
Я говорил с Сёминым и обсуждал вопрос календаря. Он утверждался на общем собрании РПЛ, где были руководители всех клубов. Со стороны «Локомотива» никаких вопросов не было. Календарь приняли, а потом, как всегда, возникли вопросы. Если отвечать конкретно, «Локо» и в прошлом сезоне играл через два дня на третий. Было тяжело, Юрий Палыч возмущался, а потом клуб выиграл Кубок, и тренер был благодарен. В международных матчах УЕФА клубы тоже играют через два дня на третий — это нормально.
У нас стадионы, на которых можно играть, — все соответствуют первой категории, на которых можно играть матчи лиги. Если вы смотрели матч, то нельзя сказать, что «Локомотив» выглядел неподготовленным. Если бы Фарфан забил гол, то вопросов бы не возникло", — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.