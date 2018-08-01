Ещё
Чемпионат Европы по пляжному регби пройдет на Ленинградке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат Европы по пляжному регби пройдет на Ленинградке 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Центр пляжных видов спорта «Динамо» на Ленинградском шоссе 4 по 5 августа примет чемпионат Европы по пляжному регби.
Об этом спорткомплекс сообщает на своем официальном сайте.
«В рамках состязания за звание лучшего будут бороться 12 сильнейших мужских и 8 женских сборных команд Европы», — говорится в сообщении.
Там уточняется, что действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, а у женщин год назад не было равных сборной России.
Поболеть за спортсменов могут все желающие. Адрес спортивного комплекса: Ленинградское шоссе, 39. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
На Беломорской улице прошли соревнования по настольному теннису В Левобережном пройдет турнир по мини-футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран ограждения Смоловым попал на видео10
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса31
Смолов попал в ДТП50
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой7
Медведева пошла на новое «предательство»404
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе
Фигурное катание
00:42
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса
Летние виды спорта
03:09
Легенду российского биатлона обвинили в коррупции
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение