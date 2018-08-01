Чемпионат Европы по пляжному регби пройдет на Ленинградке

Центр пляжных видов спорта «Динамо» на Ленинградском шоссе 4 по 5 августа примет чемпионат Европы по пляжному регби.

Об этом спорткомплекс сообщает на своем официальном сайте.

«В рамках состязания за звание лучшего будут бороться 12 сильнейших мужских и 8 женских сборных команд Европы», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, а у женщин год назад не было равных сборной России.

Поболеть за спортсменов могут все желающие. Адрес спортивного комплекса: Ленинградское шоссе, 39. (ео)