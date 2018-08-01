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Эксперт поделился мнением о низкой результативности в первом туре РПЛ
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Эксперт поделился мнением о низкой результативности в первом туре РПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что прошедший чемпионат мира 2018 года не повлиял на результативность российских клубов в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я не думаю, что чемпионат мира повлиял на результативность. Скорее, после перерыва команды просто не успели войти в сезон. Все-таки подготовительный отрезок совсем не то же самое, что официальные игры. Даже по своей карьере помню, что в первых матчах чемпионата всегда было больше борьбы, чем игры. Перерыв после мундиаля был небольшой, и, возможно, не все успели набрать форму.
Уверен, через два-три тура эти же ребята будут выглядеть совсем иначе.
Конечно, хочется, чтобы команды сразу начали показывать феерический футбол. Но, к сожалению, такой старт — это естественный ход событий. Так было, есть, и, наверное, будет", — сказал Афанасьев в общении с корреспондентом "Газеты.Ru".
Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ стал самым худшим в истории по результативности.
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