Эксперт поделился мнением о низкой результативности в первом туре РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что прошедший чемпионат мира 2018 года не повлиял на результативность российских клубов в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я не думаю, что чемпионат мира повлиял на результативность. Скорее, после перерыва команды просто не успели войти в сезон. Все-таки подготовительный отрезок совсем не то же самое, что официальные игры. Даже по своей карьере помню, что в первых матчах чемпионата всегда было больше борьбы, чем игры. Перерыв после мундиаля был небольшой, и, возможно, не все успели набрать форму.

Уверен, через два-три тура эти же ребята будут выглядеть совсем иначе.

Конечно, хочется, чтобы команды сразу начали показывать феерический футбол. Но, к сожалению, такой старт — это естественный ход событий. Так было, есть, и, наверное, будет", — сказал Афанасьев в общении с корреспондентом "Газеты.Ru"

Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ стал самым худшим в истории по результативности.