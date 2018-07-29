«Рубин» — «Краснодар» — 2:1, 29 июля 2018 года. РПЛ, 1-й тур — обзор матча

Жаль, что не матч.

Все мысли от старта нового сезона чемпионата России в одной шутке изложил наш обозреватель Антон Михашенок, и я просто стащу её сюда. Прости, брат.

После чемпионата мира монолог следователя из «Изображая жертву» уже как-то не совсем актуален. Но если его немного переделать, то главным обманщиком становится чемпионат России. За межсезонье ты успеваешь соскучиться и ждешь его начала, а потом трёх-четырёх матчей хватает, чтобы напомнить — лучше бы занялся летом чем-то другим. Минимум голов, максимум ошибок, никто не хочет рисковать, никто не может показать что-то дерзкое и красивое. Финт Романа Зобнина обсуждали весь вечер субботы, хотя он просто переложил мяч с ноги на ногу. С уровнем ожиданий и восприятия РПЛ вопросов нет.

Воскресенье подарило надежду на то, что все это может немного разогнаться хотя бы по количеству голов. Обновленный «Рубин» и чуть измененный «Краснодар» довольно неожиданно сыграли самый результативный матч тура. И пока что лучший. Понятно, что все это во многом из-за индивидуальных ошибок. Если бы новичок «Рубина» Чико умел выбирать позицию для игры головой, «Краснодар» не сравнял бы счёт. А если бы Фёдор Смолов с получением капитанской повязки не начал играть в своём клубе примерно всех и не отдал кривой пас назад, Сердар Азмун не улетел бы оформлять дубль.

Но проблема в том, что такая игра — как раз нарушение планов тренеров. Они не хотели выходить и рубиться на три гола уже в первом тайме. Половина футболистов «Рубина» только этим летом присоединилась к команде, игровая машина не отлажена. Пару недель работы на тренировках с Бердыевым, и казанцы будут привычно сушить.

«Краснодар» наоборот — вроде продвигает идею атакующего футбола. Но в первом тайме команда в основном катала мяч поперек, а самым ярким был крайний защитник Рамирес. Не хватало Виктора Классона , который не попал в стартовый состав.

И главное:

— Когда и что должно случиться в Казани, чтобы там начали ходить на футбол? 13 900 на первой игре сезона сразу после ЧМ — стыд.