В Крюково состоялись очередные игры первенства района по стритболу и футболу «Команда нашего двора»

31 июля на дворовой футбольной площадке корпусов 1535-1540 прошёл пятый тур первенства района Крюково «Команда нашего двора» по футболу в возрастной группе дети 2008-2009 года рождения. Лидеры первенства футбольные команды Пешки, Спартак и Динамо укрепили свои турнирные позиции.

Результаты игр тура:

«Пешки» — «Спартак» 0-5 «Динамо» — «Реал» 1-1 «Реал» — «Пешки» 1-2 «Спартак» — «Динамо» 0-2 «Динамо» — «Пешки» 0-3 «Реал» — «Спартак» 1-1 Командные результаты на 1 августа:

«Пешки» — 25 очков;

«Спартак» — 20 очков;

«Динамо» — 13 очков;

«Реал» — 10 очков;

ЦПСиД «Зеленоград» — 8 очков.

Игры тура первенства организовали и провели инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И. ; Камкин А. Н. ; Санин Л. Г.

30 июля состоялись очередные игры первенства района Крюково по стритболу «Команда нашего двора». В них приняли участие 20 человек. Состоялось 5 игр.

Итоги игр:

Команда «15» — команда «13» 10-8; 5-10 Команда «15» — команда «Старая школа» 10-3 Команда «Старая школа» — команда «Электра» 9-10; 10-8 Командные зачеты на 30 июля:

Команда «15» (капитан Пищенюк Эдик) — 32 очка

Команда «Электра» (капитан Денисова Григорий) — 31 очко

Провел игры инструктор по стритболу Дульнев Алексей Викторович.