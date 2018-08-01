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В Крюково состоялись очередные игры первенства района по стритболу и футболу «Команда нашего двора»
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В Крюково состоялись очередные игры первенства района по стритболу и футболу «Команда нашего двора» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
31 июля на дворовой футбольной площадке корпусов 1535-1540 прошёл пятый тур первенства района Крюково «Команда нашего двора» по футболу в возрастной группе дети 2008-2009 года рождения. Лидеры первенства футбольные команды Пешки, Спартак и Динамо укрепили свои турнирные позиции.
Результаты игр тура:
«Пешки» — «Спартак» 0-5  «Динамо» — «Реал» 1-1  «Реал» — «Пешки» 1-2  «Спартак» — «Динамо» 0-2  «Динамо» — «Пешки» 0-3  «Реал» — «Спартак» 1-1  Командные результаты на 1 августа:
«Пешки» — 25 очков;
«Спартак» — 20 очков;
«Динамо» — 13 очков;
«Реал» — 10 очков;
ЦПСиД «Зеленоград» — 8 очков.
Игры тура первенства организовали и провели инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И. ; Камкин А. Н. ; Санин Л. Г.
30 июля состоялись очередные игры первенства района Крюково по стритболу «Команда нашего двора». В них приняли участие 20 человек. Состоялось 5 игр.
Итоги игр:
Команда «15» — команда «13» 10-8; 5-10  Команда «15» — команда «Старая школа» 10-3  Команда «Старая школа» — команда «Электра» 9-10; 10-8  Командные зачеты на 30 июля:
Команда «15» (капитан Пищенюк Эдик) — 32 очка
Команда «Электра» (капитан Денисова Григорий) — 31 очко
Команда «13» (капитан Морозов Александр) — 29 очков
Команда «Старшая школа» (капитан Цветков Олег) — 25 очков
Провел игры инструктор по стритболу Дульнев Алексей Викторович.
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