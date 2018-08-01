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Геннадий Костылев: Хорошее физическое и психологическое состояние — это весомые козыри в рукаве Гончаренко
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Геннадий Костылев: Хорошее физическое и психологическое состояние — это весомые козыри в рукаве Гончаренко 

Советский спорт 29 минут назад
Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев — о матче армейцев с «Крыльями Советов» (0:0) в первом туре чемпионата России.
— Ничья с «Крыльями Советов» — не то результат, которым можно быть довольным? — Команда взяла очки при полном стадионе, поэтому все нормально, — приводит слова Костылева «Евро-футбол.ру». — А что касается игры, не думаю, что она так быстро устаканится. Надо чтобы прошло пять-семь туров, чтобы состав более-менее определился, чтобы тренер внес какие-то коррективы. Но то, что у команды хорошее физическое и психологическое состояние — сразу видно. Это весомые козыри в рукаве Гончаренко.
— Следующий матч ЦСКА проведет с «Ростовом», который обыграл «Ахмат» в первом туре. Чего ожидаете от этой встречи? — У ЦСКА одна задача — победа в каждом матче. А как получится — трудно сказать. В «Ростове» ведь тоже произошли большие изменения в составе. Главное, чтобы была хорошая игра и много зрителей. ЦСКА только формируется, но ребята здесь повыше уровнем, чем в «Ростове». Нужно, чтобы они сыгрались, привыкли к требованиям.
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