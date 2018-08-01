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Классон объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Рубину»
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Классон объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Рубину» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон заявил, что его команда уступила «Рубину» (1:2) в 1-м туре РПЛ из-за нескольких факторов.
— Одной причины, которая бы объяснила поражение, у меня нет, — цитирует Классона официальный сайт «Краснодара». — К сожалению, многие компоненты игры в этом матче у нас получались из рук вон плохо. И в атаке, и в обороне мы допускали много ошибок. К дальнейшим матчам нам необходимо подходить с большей ответственностью, тогда и результат будет другим.
Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уралом» 4 августа.
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