Классон объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Рубину»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон заявил, что его команда уступила «Рубину» (1:2) в 1-м туре РПЛ из-за нескольких факторов.

— Одной причины, которая бы объяснила поражение, у меня нет, — цитирует Классона официальный сайт «Краснодара». — К сожалению, многие компоненты игры в этом матче у нас получались из рук вон плохо. И в атаке, и в обороне мы допускали много ошибок. К дальнейшим матчам нам необходимо подходить с большей ответственностью, тогда и результат будет другим.

Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уралом» 4 августа.

Урал — Краснодар

Российская премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам