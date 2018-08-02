Виктор Классон: В матче с «Рубином» многие компоненты игры получались у нас из рук вон плохо

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о причинах поражения от «Рубина» (1:2) в матче первого тура премьер-лиги на «Казань Арене», а также об игре второго тура с «Уралом» в Екатеринбурге.

— Одной причины, которая бы объяснила поражение, у меня нет, — приводит слова Классона официальный сайт «Краснодара». — К сожалению, многие компоненты игры в этом матче у нас получались из рук вон плохо. И в атаке, и в обороне мы допускали много ошибок. К дальнейшим матчам нам необходимо подходить с большей ответственностью, тогда и результат будет другим.

— Впереди выездная игра с «Уралом». В предыдущих матчах с этой командой вы отличались результативными действиями — забивали, делали голевую передачу. Чего ждете от новой встречи с этим соперником? — С «Уралом» нам всегда играть непросто, а тем более в Екатеринбурге, да еще и на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира и наверняка будет заполнен местными болельщиками. Впрочем, именно на этой арене сборная Швеции недавно крупно обыграла Мексику, поэтому я надеюсь, что и в этот раз для меня, а значит, и для всей нашей команды все снова сложится хорошо (улыбается).

Напомним, в матче с «Рубином» Классон вышел на замену на 63-й минуте. Матч «Урал» — «Краснодар» пройдет 4 августа на «Екатеринбург Арене». Начало — 14:00 (мск).