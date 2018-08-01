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Далер Кузяев: «Задача „Зенита“ на сезон — выиграть чемпионат России»
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Далер Кузяев: «Задача „Зенита“ на сезон — выиграть чемпионат России» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заявил, что задачей петербургского клуба на этот сезон является победа в чемпионате России. В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил «Енисей» (2:0), а Кузяев отметился голом.
— Уже почувствовали отличие нынешнего «Зенита» от прошлогоднего?
— Да, отличия есть — разные тренировочные процессы, больше владения мячом, больше комбинационных атак. С другой стороны, судить пока рано, сборники вернулись в команду совсем недавно, и я уверен — мы еще отработаем связи и будем играть еще лучше.
— Это ваш второй сезон в команде. Чувствуете себя увереннее, чем год назад?
— Гораздо увереннее. В прошлом сезоне я только пришел в команду, да еще и такого уровня, все было в новинку. Сейчас уже чувствую себя более раскрепощенным.
— Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?
— Играть в основе и выиграть чемпионат России. (Егор БЫЧКОВ)
Во втором туре российского чемпионата «Зенит» встретится с «Арсеналом» 4 августа.
Полностью интервью с Кузяевым читайте здесь
Зенит — Арсенал Т  Российская премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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