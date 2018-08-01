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Экс-тренер сборной России оценил выступление «Локомотива» на старте сезона
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Экс-тренер сборной России оценил выступление «Локомотива» на старте сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин оценил выступление московского «Локомотива» на старте сезона.
"Локомотив" не слишком ярко провел уже две игры, это очевидно. Но по первому туру нельзя выносить однозначный вердикт. Точно так же, как нельзя, например, после одной игры прогнозировать чемпионство петербургского "Зенита".
Это самое начало чемпионата, так что мы можем лишь надеяться, верить, ожидать, но давать оценки пока рано", — сказал Балахнин в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru".
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
В матче за Суперкубок России «Локомотив» уступил в дополнительное время ЦСКА со счетом 0:1, а во встрече первого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
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