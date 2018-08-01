Слуцкий: «Витесс» в ответном матче с «Вииторулом» покажет игру высокого качества

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с румынским «Вииторулом», который состоится 2 августа. В первом матче команды сыграли вничью (2:2).

«Мы готовы к ответному матчу. Первая игра получилась получилось трудной, потому что проигрывали со счётом 0:2. Перед ответной игрой, которая станет первой домашней в этом сезоне волнение. Конечно, матч будет очень важным для наших болельщиков и команды.

Счёт 2:2 в первой игре — не является плохим результатом, если говорить о стратегии в двухматчевом противостоянии. Для меня в предстоящей встрече более важным является то, сможем ли мы избавиться от некоторых ошибок, которые допустили в первом матче. Мы говорили о них на теоретических занятиях. Думаю, завтра покажем привлекательную игру высокого качества.

Нам нужно кое-что поменять в построении игры при развитии атак и обороне. Но это нормальные проблемы, ведь мы провели всего один официальный матч, а в команде новый тренер и игроки. Команде нужно время на адаптацию. С одной стороны, время у нас есть, с другой — его не так много. Готов ли я к своему домашнему дебюту на посту главного тренера команды? Надеюсь, что да», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Витесса», которое было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.