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Тренер «Домжале»: «Уфа» — хорошо организованная российская машина
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Тренер «Домжале»: «Уфа» — хорошо организованная российская машина 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Домжале» Симон Рожман поделился ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы с «Уфой». Встреча состоится в четверг, 2 августа, в Словении.
«Нам противостоит хорошо организованная российская машина. Конечно, матч, который состоится в четверг, будет очень сложным, но мы надеемся, что поможет поддержка болельщиков. В первом матче у нас получилось грамотно провести работу в оборонительной линии и развивать некоторые атаки. Если продолжим действовать в том же направлении, сможем приблизиться к мечте», — приводит слова тренера пресс-служба команды.
Напомним, первый матч между командами завершился нулевой ничьей.
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