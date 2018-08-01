Тренер «Домжале»: «Уфа» — хорошо организованная российская машина

Главный тренер «Домжале» Симон Рожман поделился ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы с «Уфой». Встреча состоится в четверг, 2 августа, в Словении.

«Нам противостоит хорошо организованная российская машина. Конечно, матч, который состоится в четверг, будет очень сложным, но мы надеемся, что поможет поддержка болельщиков. В первом матче у нас получилось грамотно провести работу в оборонительной линии и развивать некоторые атаки. Если продолжим действовать в том же направлении, сможем приблизиться к мечте», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Напомним, первый матч между командами завершился нулевой ничьей.