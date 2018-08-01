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Андрей Червиченко: После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол
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Андрей Червиченко: После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: Советский спорт
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги первого тура чемпионата России.
— Как вам такое начало сезона? — После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол, — приводит слова Червиченко «Матч ТВ». — Разница, конечно, огромная, но потихоньку привыкнем. Старт всегда тяжело дается любой команде: у кого-то нервы, кто-то просто еще не втянулся.
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Скорее всего, первые три тура пройдут в таком тестовом режиме. Еще открыто трансферное окно, команды приглядываются к другим футболистам, смотрят, кем можно усилиться, а с кем расстаться.
— Что стало лучшим и худшим моментом минувшего тура? — Лучшее — это Гильерме, который на 94-й минуте отбил пенальти. Самое лучшее, однозначно. А разочарование… Каких-то совсем откровенных нет. Наверное, то, что армейцы не смогли выиграть у «Крыльев» (0:0), хотя все ребята смотрелись хорошо, и те, кто в чемпионате мира участвовал, и остальные. Хотелось бы от команды, которая на 60 процентов состоит из россиян, более радостной игры и лучшего результата.
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