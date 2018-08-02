Ещё
Прогноз на матч Динамо Минск — ДАК: белорусы одной ногой в следующем раунде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Динамо Минск — ДАК: белорусы одной ногой в следующем раунде 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Динамо» Минск — «ДАК». Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 19:00 мск).
Вице-чемпион Беларуси очень близок к тому, чтобы сделать ещё один шаг по направлению к групповому этапу Лиги Европы, где минчане не играли с 2015-го года. Неделю назад «Динамо» с комфортным счётом обыграло словацкий «ДАК» в гостях, и теперь нужно просто не проиграть сопернику дома с крупным счётом. Букмекеры не сомневаются, что минская команда пройдёт в следующий раунд, предлагая на это минимальный коэффициент 1.01.
Первый матч: «ДАК» — «Динамо» Минск 1:3 (Пачинда 45' (пен) — Бегунов 24', Макась 77', Николич 90+4').
"Динамо" Минск
Помимо борьбы в еврокубках, «Динамо» продолжает борьбу за чемпионский титул в чемпионате Беларуси — там сыграно чуть больше половины туров, и минчане пока что на 6 очков отстают от БАТЭ, но имеют при этом матч в запасе. После возвращения из Словакии динамовцы стартовали в очередном розыгрыше национального Кубка своей страны, размявшись над скромным столичным клубом «Энергосбыт-БСАТУ» (7:0). На предыдущей стадии ЛЕ, напомним, «бело-голубые» обыграли североирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2).
"ДАК"
"ДАК" добился большого успеха в прошлом сезоне, заняв третье место в чемпионате Словакии, впервые в истории завоевав путёвку в еврокубки. Первым международным соперником для команды из города Дунайска-Стреда стало тбилисское «Динамо» (1:1, 2:1). Словаки были близки к поражению от грузин, но в ответном выездном матче проявили характер, забив два гола в последнюю пятиминутку. В новом чемпионате Словакии «ДАК» начал с двух побед, обыграв «Подбрезову» (2:1) и «Земплин» (4:1).
Где смотреть матч
Русскоязычная текстовая трансляция матча «Динамо» Минск — «ДАК» состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"ДАК" впервые участвует в еврокубках, поэтому неудивительно, что минское «Динамо» с этой командой ранее не встречалось.
Интересные факты
"Динамо" в предыдущем раунде прошло «Дерри Сити» (2:0, 1:2);
В трёх из последних четырёх домашних матчей «Динамо» в ЛЕ забивалось не менее трёх голов (+2=1-1, 7:4);
"Динамо" выиграло 7 из восьми последних матчей (+7=0-1, 18:4);
"ДАК" проводит свой дебютный сезон в еврокубках;
"ДАК" на предыдущей стадии прошёл тбилисское «Динамо» (1:1, 2:1);
"ДАК" имеет 3-матчевую победную серию в выездных матчах (+3=0-0, 8:2).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Минское «Динамо» не выглядело в первом матче сильнее словаков — помогла отличная реализация своих моментов. Расслабляться команде Сергея Гуренко ни в коем случае нельзя, так как «ДАК» — команда с характером, которая будет биться до конца. Наш прогноз: «Тотал матча» (Больше 2,0) — коэффициент 1.59  Михаил КРИПАК
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: дебютный матч Лопетеги во главе "сливочных" ЦСКА в порядке! Армейцы в 7-й раз в истории выиграли Суперкубок России "Шериф" покидает Лигу чемпионов, не сумев забить "Шкендии"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину479
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»94
Таран ограждения Смоловым попал на видео23
Бойня на льду: когда сразятся Загитова и Медведева7
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге чемпионов
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение