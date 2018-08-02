Прогноз на матч Динамо Минск — ДАК: белорусы одной ногой в следующем раунде

«Динамо» Минск — «ДАК». Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 19:00 мск).

Вице-чемпион Беларуси очень близок к тому, чтобы сделать ещё один шаг по направлению к групповому этапу Лиги Европы, где минчане не играли с 2015-го года. Неделю назад «Динамо» с комфортным счётом обыграло словацкий «ДАК» в гостях, и теперь нужно просто не проиграть сопернику дома с крупным счётом. Букмекеры не сомневаются, что минская команда пройдёт в следующий раунд, предлагая на это минимальный коэффициент 1.01.

Первый матч: «ДАК» — «Динамо» Минск 1:3 (Пачинда 45' (пен) — Бегунов 24', Макась 77', Николич 90+4').

"Динамо" Минск

Помимо борьбы в еврокубках, «Динамо» продолжает борьбу за чемпионский титул в чемпионате Беларуси — там сыграно чуть больше половины туров, и минчане пока что на 6 очков отстают от БАТЭ, но имеют при этом матч в запасе. После возвращения из Словакии динамовцы стартовали в очередном розыгрыше национального Кубка своей страны, размявшись над скромным столичным клубом «Энергосбыт-БСАТУ» (7:0). На предыдущей стадии ЛЕ, напомним, «бело-голубые» обыграли североирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2).

"ДАК"

"ДАК" добился большого успеха в прошлом сезоне, заняв третье место в чемпионате Словакии, впервые в истории завоевав путёвку в еврокубки. Первым международным соперником для команды из города Дунайска-Стреда стало тбилисское «Динамо» (1:1, 2:1). Словаки были близки к поражению от грузин, но в ответном выездном матче проявили характер, забив два гола в последнюю пятиминутку. В новом чемпионате Словакии «ДАК» начал с двух побед, обыграв «Подбрезову» (2:1) и «Земплин» (4:1).

Где смотреть матч

Русскоязычная текстовая трансляция матча «Динамо» Минск — «ДАК» состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"ДАК" впервые участвует в еврокубках, поэтому неудивительно, что минское «Динамо» с этой командой ранее не встречалось.

Интересные факты

"Динамо" в предыдущем раунде прошло «Дерри Сити» (2:0, 1:2);

В трёх из последних четырёх домашних матчей «Динамо» в ЛЕ забивалось не менее трёх голов (+2=1-1, 7:4);

"Динамо" выиграло 7 из восьми последних матчей (+7=0-1, 18:4);

"ДАК" проводит свой дебютный сезон в еврокубках;

"ДАК" на предыдущей стадии прошёл тбилисское «Динамо» (1:1, 2:1);

"ДАК" имеет 3-матчевую победную серию в выездных матчах (+3=0-0, 8:2).