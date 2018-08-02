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Дмитрий Хохлов: «Рубин» я бы не назвал закрытой командой"
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Дмитрий Хохлов: «Рубин» я бы не назвал закрытой командой" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 2-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, что ему понравились действия игроков в первой игре с тульским «Арсеналом» (0:0). Также он подчеркнул, что казанцев нельзя назвать закрытым соперником.
— Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Хохлова. — Проявили и характер, и стойкость. Добились более-менее положительного результата.
Закрытой команду Бердыева я бы не назвал. Наверное, они очень слажено действуют. Поставлена игра в обороне. Тяжело ее взломать. Поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контраатакуют хорошо.
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