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Пляжные «Крылья Советов» поборются за выход в суперфинал в Самаре
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Пляжные «Крылья Советов» поборются за выход в суперфинал в Самаре 

ТРК Губерния 18 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Последний этап чемпионата России по пляжному футболу состоится в областном центре в начале августа. Самарская команда проведет четыре встречи.
На пляже под Первомайским спуском будут сыграны заключительные матчи российского чемпионата. Игры пройдут со 2 по 5 августа. С четверга по субботу начало матчей запланировано на 13:30, в воскресенье — на 12:00 часов. В чемпионате принимают участие команды из 9 регионов нашей страны: по одному представителю от Самары, Саратова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, два — из Подмосковья и три — из Москвы. Необходимый результат для участия в суперфинале — попадание в шестерку лучших. Имена всех шести команд станут известны по итогам игр на берегу Волги. Перед финальными матчами «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице.
Фото: «Крылья Советов»
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