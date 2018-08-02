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«За ВДВ!». «Енисей» показал льва Елисея, прыгающего в фонтан
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«За ВДВ!». «Енисей» показал льва Елисея, прыгающего в фонтан 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня, 2 августа, празднуется 88-летие Воздушно десантных войск России. В честь занимательной даты лев Елисей, который является маскотом «Енисея», на радостях прыгнул в фонтан.
С праздником! #заВДВ pic.twitter.com/xopPDBwT7D
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 августа 2018 г.
Красноярский клуб 5 августа сыграет с «Ахматом» в 5-м туре Российской премьер-лиги. Встреча в Грозном начнется в 21.30 по московскому времени.
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