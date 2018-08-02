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Аналитики: «Динамо» Мн выбьет «ДАК» и попадёт на «Зенит» в отборе Лиги Европы
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Аналитики: «Динамо» Мн выбьет «ДАК» и попадёт на «Зенит» в отборе Лиги Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита второго матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Минск, Беларусь) — «ДАК 1904» (Словакия). Начало встречи 2 августа запланировано на 19:00 по московскому времени. В первой игре минчане победили со счётом 3:1.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 2.30. Шансы «ДАК 1904» на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 3.20.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.20, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Победа «Динамо» всухую оценивается в 3.60.
Победа «Динамо» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70. Проход «Динамо» оценён в 1.03, проход «ДАК 1904» — в 12.0.
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