Аналитики: «Динамо» Мн выбьет «ДАК» и попадёт на «Зенит» в отборе Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Минск, Беларусь) — «ДАК 1904» (Словакия). Начало встречи 2 августа запланировано на 19:00 по московскому времени. В первой игре минчане победили со счётом 3:1.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 2.30. Шансы «ДАК 1904» на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 3.20.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.20, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Победа «Динамо» всухую оценивается в 3.60.

Победа «Динамо» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70. Проход «Динамо» оценён в 1.03, проход «ДАК 1904» — в 12.0.

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