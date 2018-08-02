Смольников: то, что теперь у «Арсенала» не будет Дзюбы, это, конечно, плюс

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился эмоциями перед домашним матчем 2-го тура РПЛ с «Арсеналом» на стадионе «Санкт-Петербург», где проходили матчи чемпионата мира — 2018.

«Выступление сборной России — это уже история. Все мы ждём матч на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Надо подготовиться и показать хороший футбол.

Игра в Тюмени показала, что физическое состояние хорошее. Пауза оказалась небольшой, не было времени растерять кондиции.