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Смольников: то, что теперь у «Арсенала» не будет Дзюбы, это, конечно, плюс
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Смольников: то, что теперь у «Арсенала» не будет Дзюбы, это, конечно, плюс 

Чемпионат.com 17 минут назад
Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился эмоциями перед домашним матчем 2-го тура РПЛ с «Арсеналом» на стадионе «Санкт-Петербург», где проходили матчи чемпионата мира — 2018.
«Выступление сборной России — это уже история. Все мы ждём матч на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Надо подготовиться и показать хороший футбол.
Игра в Тюмени показала, что физическое состояние хорошее. Пауза оказалась небольшой, не было времени растерять кондиции.
То, что теперь у «Арсенала» не будет Артёма Дзюбы, это, конечно, плюс. Мы в прошлом сезоне проиграли дома «Арсеналу» и сыграли вничью в гостях. Это были тяжёлые матчи. Теперь надо победить", — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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