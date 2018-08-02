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Игорь Смольников: «Дзюба сыграет за „Зенит“, а не за „Арсенал“. Нам будет проще»
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Игорь Смольников: «Дзюба сыграет за „Зенит“, а не за „Арсенал“. Нам будет проще» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Зенита" Игорь Смольников на пресс-конференции перед матчем 2-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» отметил, что находится в хорошем состоянии, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— Как ваше физическое состояние? Вы полностью восстановились после чемпионата мира? — вопрос Смольникову.
— Первая игра показала, что состояние хорошее. Во время чемпионата мира мы тоже были готовы хорошо. Никаких проблем с этим нет.
— Сейчас будет попроще? Дзюба будет играть за «Зенит», а не за «Арсенал».
— Да, конечно. В прошлом сезоне мы плохо сыграли с «Арсеналом», а сейчас нужно сделать все для победы.
"Зенит" — «Арсенал»: чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 16.30
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