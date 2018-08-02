Кокорин, Ерохин и Маммана тренируются с основным составом «Зенита» 

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, Александр Ерохин и Эмануэль Маммана принимают участие в подготовке команды к матчу второго тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала», сообщает "РИА Новости".
Напомним, что Кокорин и Маммана получили травмы крестообразных связок во время прошлого сезона, а Ерохин после возвращения в «Зенит» из расположения сборной России не смог сыграть в матче первого тура против «Енисея» из-за проблем со стопой. Полузащитник Юрий Жирков, травмировавшийся на домашнем мундиале, занимается по индивидуальной программе.
"Зенит" примет «Арсенал» в субботу в 16.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Арсеналом».