Кокорин, Ерохин и Маммана тренируются с основным составом «Зенита»

Напомним, что Кокорин и Маммана получили травмы крестообразных связок во время прошлого сезона, а Ерохин после возвращения в «Зенит» из расположения сборной России не смог сыграть в матче первого тура против «Енисея» из-за проблем со стопой. Полузащитник Юрий Жирков , травмировавшийся на домашнем мундиале, занимается по индивидуальной программе.

"Зенит" примет «Арсенал» в субботу в 16.30 по московскому времени.