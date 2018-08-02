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Полузащитник «Динамо» Теттех прибыл на заседание КДК РФС
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Полузащитник «Динамо» Теттех прибыл на заседание КДК РФС 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник московского «Динамо» Абдул Азиз Теттех прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, сообщает корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
На заседании будет рассмотрена прямая красная карточка, которую игрок получил в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0). Бело-голубые в прошедшей в воскресенье игре уже на 7-й минуте остались в меньшинстве — ганский футболист был удален за отмашку от сфолившего на нем Горана Чаушича.
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