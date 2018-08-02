Семак дал характеристику следующему сопернику «Зенита»

"Не думаю, что понятие «команда-автобус» вообще существует. Играть против команд, которые обороняются глубоко, всем сложно — эта проблема существует в каждом чемпионате. Соперник выбирает тактику, и мы должны подстраиваться.

"Арсенал" ни в коем случае нельзя назвать командой, которая обороняется глубоко. Они играют активно и в атаке, и в обороне, пытаются действовать с мячом. В целом, нас ждет интересная игра", — цитирует наставника «сине-бело-голубых» sport24.ru.