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Семак дал характеристику следующему сопернику «Зенита»
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Семак дал характеристику следующему сопернику «Зенита» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал характеристику следующему сопернику своей команды — тульскому «Арсеналу».
"Не думаю, что понятие «команда-автобус» вообще существует. Играть против команд, которые обороняются глубоко, всем сложно — эта проблема существует в каждом чемпионате. Соперник выбирает тактику, и мы должны подстраиваться.
"Арсенал" ни в коем случае нельзя назвать командой, которая обороняется глубоко. Они играют активно и в атаке, и в обороне, пытаются действовать с мячом. В целом, нас ждет интересная игра", — цитирует наставника «сине-бело-голубых» sport24.ru.
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