Семак: «Есть замечание к командным перемещениям»

Победу над «Енисеем» уже никто не празднует. На это есть один вечер. Мы разбираем нашу игру и готовимся к следующему матчу. Утром у нас тренировка, собрание, посвящённое предыдущему матчу. Замечаний ни к кому персонально по игре у меня нет. Есть замечание только к командным перемещениям, но это нормально, потому что не было много времени работать с большой частью наших игроков.

Есть моменты, связанные со взаимопониманием. На мой взгляд, у нас были слишком большие разрывы между линиями, между опорниками и центральными защитниками, особенно в первом тайме. Были моменты, которые не понравились в плане прессинга, когда мы не совсем своевременно включались. Но это те мелочи, которые будем разбирать. А в целом старались, и надо отдать должное «Енисею». У красноярцев опытная команда, которая провела достаточно неплохой матч. Но на их фоне, мне кажется, мы смотрелись лучше, создавали достаточное количество голевых моментов. Хорошо, что в итоге забили.

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