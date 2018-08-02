Семёнов и Лешуков победили поляков на этапе Мирового тура в Вене 

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В первом туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в двух партиях обыграли представителей Польши Михала Брыля и Гжегожа Фижалека со счётом 2:0 (21:19, 21:17). Продолжительность противостояния составила 41 минуту.
В матче второго тура, который также состоится 2 августа, Семёнов и Лешуков сыграют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сёрумом.
Ранее Никита Лямин и Вячеслав Красильников в двух партиях обыграли дуэт из США, а Олег Стояновский и Игорь Величко в трёх партиях потерпели поражение от представителей Катара.