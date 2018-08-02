Болельщики сыграют свадьбу в перерыве матча «Калуга»-«Динамо»

Болельщики и футболисты футбольных клубов «Калуга» и «Динамо» (Брянск) 3 августа отпразднуют свадьбу уроженки Брянска Алины Матросовой и калужанина Олега Слуцкого. Свадьбу молодые люди сыграют на тренировочной площадке «Спутник» в перерыве матча «Калуга»-«Динамо». Фото ФК «Калуга» Как сообщили в пресс-службе калужского футбольного клуба, молодые люди познакомились год назад на футбольном матче на стадионе «Анненки». И за это время поняли, что не могут жить не только без футбола, но и друг без друга. В пресс-службе ФК «Калуга» надеются, что благодаря этому браку многолетняя вражда между болельщиками двух городов канет в лету.