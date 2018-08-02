Поиграть в волейбол в Измайлове можно ежедневно

Очередная игра в волейбол состоится в Измайловском лесопарке 2 августа в 19 часов на Красном пруду.

Замечательная волейбольная площадка, пользующаяся большой популярностью у измайловцев и жителей соседних районов, расположена в глубине парка. Игры проходят практически ежедневно с самого утра, и независимо от уровня подготовки каждый пришедший на Красный пруд находит себе соперников по силам.

Организаторы ставят перед собой цель популяризировать активный оздоровительный отдых на свежем воздухе, а также развить волейбольное движение среди горожан Восточного административного округа. В лесопарке для этого есть все условия. Оборудованная площадка, активисты, любящие волейбол и начинающие свое утро в 8 часов, играя в мяч.

На этой площадке занимаются и отдыхают также представители интернет-сообщества любителей активного образа жизни «Volleyball Fans». Ребята регулярно устраивают соревнования, для участия в которых необходимо набрать команду из 6-8 человек и зарегистрировать ее в группе сообщества в социальных сетях.

Любишь волейбол — присоединяйся!