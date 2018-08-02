Спортсмены из 30 стран примут участие в этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Команды из 30 стран станут участниками этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который с 8 по 12 августа пройдет в столичном Парке Горького. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Практически все лучшие пары примут участие, спортсмены из 30 стран. Для российских пар, естественно, если мы обратимся в историю, очень неплохо наши мужские команды в последнее время выступали. Для российских пар завоевание призовых мест будет считаться успешным результатом», — пояснил С. Шевченко.

Он добавил, что общий призовой фонд составляет 300 тыс. долл.