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Спортсмены из 30 стран примут участие в этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве
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Спортсмены из 30 стран примут участие в этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Команды из 30 стран станут участниками этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который с 8 по 12 августа пройдет в столичном Парке Горького. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
«Практически все лучшие пары примут участие, спортсмены из 30 стран. Для российских пар, естественно, если мы обратимся в историю, очень неплохо наши мужские команды в последнее время выступали. Для российских пар завоевание призовых мест будет считаться успешным результатом», — пояснил С. Шевченко.
Он добавил, что общий призовой фонд составляет 300 тыс. долл.
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