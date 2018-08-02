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Шевченко: волейбол на снегу с большой долей вероятности войдет в программу ОИ
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Шевченко: волейбол на снегу с большой долей вероятности войдет в программу ОИ 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Волейбол на снегу имеет большие шансы на попадание в программу зимних Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), вице-президент Европейской конфедерации волейбола Станислав Шевченко.
В этом году в Австрии состоялся первый чемпионат Европы по волейболу на снегу, победу в котором одержала российская пара. Волейбол на снегу был представлен в качестве демонстрационного вида на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
"Есть большая вероятность попадания волейбола на снегу в программу зимних Игр. Переговоры ведутся, и такое вполне может случиться, потому что на зимней Олимпиаде очень мало игровых видов", — сказал Шевченко.
ТАСС: последние новости
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