Шевченко: волейбол на снегу с большой долей вероятности войдет в программу ОИ

МОСКВА, 2 августа. / ТАСС /. Волейбол на снегу имеет большие шансы на попадание в программу зимних Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), вице-президент Европейской конфедерации волейбола Станислав Шевченко

В этом году в Австрии состоялся первый чемпионат Европы по волейболу на снегу, победу в котором одержала российская пара. Волейбол на снегу был представлен в качестве демонстрационного вида на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

"Есть большая вероятность попадания волейбола на снегу в программу зимних Игр. Переговоры ведутся, и такое вполне может случиться, потому что на зимней Олимпиаде очень мало игровых видов", — сказал Шевченко.