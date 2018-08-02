Этап мирового тура по пляжному волейболу стартует в Москве 8 августа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького с 8 по 12 августа пройдет этап мирового тура по пляжному волейболу, этот турнир российская столица будет принимать уже в 11-й раз, сообщил журналистам президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола Станислав Шевченко

«Москва в 11-й раз принимает этап мирового тура. Это соревнование заслужило высокие оценки Международной федерации волейбола, оно очень популярно среди спортсменов. Этот турнир впервые пройдет в парке Горького с 8 по 12 августа. Там великолепная площадка. Это знаковое место для Москвы, и я уверен, что там будет всем удобно и соревнования будут яркими и напряженными», — сказал Шевченко.

Генеральный директор Дирекции спортивных и зарубежных мероприятий Москвы Александр Полинский добавил, что работа по организации мероприятия продолжается уже порядка пяти месяцев, на сегодняшний день в парке Горького идет монтаж главного корта.

«Мы достаточно долго, уже порядка пяти месяцев, работаем над организацией этого мероприятия, надеемся, что все у нас получится и всем все понравится. На сегодняшний момент в парке Горького идет монтаж главного корта, трибуны и всех сопутствующих помещений», — сказал Полинский.

Серебряный призер первых Европейских Олимпийских игр, тренер Ярослав Кошкарев отметил, что российские волейболисты готовы к соревнованиям и должны выступить с хорошим результатом.

«Турниры такого рода в Москве — это всегда правильно для игроков, очень классно играть в своем городе со своими болельщиками. Ребята готовы к этому турниру на высоком уровне и должны показать хороший результат», — сказал Кошкарев.