Ушёл из жизни двукратный вице-чемпион Олимпиады по водному поло Гиви Чикваная

В Москве, в возрасте 79 лет ушёл из жизни серебряный призёр Олимпийских игр 1960 и 1968 годов в составе сборной СССР по водному поло Гиви Чикваная, сообщает официальный сайт Федерации водных видов спорта Грузии.

Чикваная родился в Телави 29 мая 1939 года. В 1965 году он стал чемпионом СССР по водному поло в составе тбилисского «Динамо», а в 1969-м выиграл чемпионат СССР вместе с «Динамо» из Москвы. В составе сборной СССР в активе Чикваная также серебро чемпионата Европы 1962 года. По окончании карьеры Чикваная пробовал себя в роли тренера. Он возглавлял тбилисское и московское «Динамо».

«Чемпионат» приносит искренние соболезнования родным и близким Гиви Петровича.