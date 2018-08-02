«Зенит» в трех словах объяснил, что лучше, чем секс

"Зенит" в англоязычном Твиттере присоединился к флешмобу, по условиям которого необходимо в трех словах описать, что может быть лучше, чем секс. Версия питерцев — когда забивает Дзюба. В 1-м туре чемпионата России форвард стал автором победного гола в ворота «Енисея» (2:0). Во 2-м туре сине-бело-голубые дома сыграют с тульским «Арсеналом» (4 августа, начало — 16.30 по московскому времени). When Dzyuba scores #BetterThanSexIn3Words pic.twitter.com/xvxKWfvAJg — FC Zenit in English (@fczenit_en) 2 августа 2018 г. Енисей — Зенит Чемпионат России: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам