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«Зенит» в трех словах объяснил, что лучше, чем секс
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«Зенит» в трех словах объяснил, что лучше, чем секс 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Зенит" в англоязычном Твиттере присоединился к флешмобу, по условиям которого необходимо в трех словах описать, что может быть лучше, чем секс. Версия питерцев — когда забивает Дзюба.
В 1-м туре чемпионата России форвард стал автором победного гола в ворота «Енисея» (2:0). Во 2-м туре сине-бело-голубые дома сыграют с тульским «Арсеналом» (4 августа, начало — 16.30 по московскому времени).
When Dzyuba scores #BetterThanSexIn3Words pic.twitter.com/xvxKWfvAJg
— FC Zenit in English (@fczenit_en) 2 августа 2018 г.
Енисей — Зенит
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