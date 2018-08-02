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Чемпионат по пляжному регби проведут в спортивном центре на Ленинградском шоссе
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Чемпионат по пляжному регби проведут в спортивном центре на Ленинградском шоссе 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, в Москве состоится чемпионат Европы по пляжному регби. Участников и зрителей ждут в центре пляжных видов спорта «Динамо» на Ленинградском шоссе. Борьбу за награды будут вести 20 команд — 12 мужских и 8 женских.
«В мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. Среди женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Центр пляжных видов спорта «Динамо» расположен на Ленинградском шоссе, 39. (мю)
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