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Лесовой сможет сыграть в составе «Арсенала» против «Зенита»
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Лесовой сможет сыграть в составе «Арсенала» против «Зенита» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Арендованный у "Зенита" полузащитник Даниил Лесовой сможет сыграть за «Арсенал» в матче 2-го тура РПЛ, информирует пресс-служба клуба.
20-летний форвард проведет сезон-2018/19 в Туле на правах аренды. У футболиста нет препятствий к тому, чтобы не выйти на после в матче второго тура чемпионата России против питерского клуба.
Матч состоится в Санкт-петербурге 4-го августа.
🔥🔥🔥ОФИЦИАЛЬНО: Арендованный у «Зенита» полузащитник Даниил Лесовой сможет сыграть против петербургского клуба в предстоящем матче 2-ого тура РПЛ. В договоре аренды нет пункта, который запрещает ему играть против сине-бело-голубых. pic.twitter.com/4ZUa8dLmZ6
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 2, 2018
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