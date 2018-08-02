Лесовой сможет сыграть в составе «Арсенала» против «Зенита»

20-летний форвард проведет сезон-2018/19 в Туле на правах аренды. У футболиста нет препятствий к тому, чтобы не выйти на после в матче второго тура чемпионата России против питерского клуба.

Матч состоится в Санкт-петербурге 4-го августа.

🔥🔥🔥ОФИЦИАЛЬНО: Арендованный у «Зенита» полузащитник Даниил Лесовой сможет сыграть против петербургского клуба в предстоящем матче 2-ого тура РПЛ. В договоре аренды нет пункта, который запрещает ему играть против сине-бело-голубых. pic.twitter.com/4ZUa8dLmZ6

— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 2, 2018