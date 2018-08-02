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«Металлист» сыграет против «Вымпела» в новом туре «Перспективы-2018»
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«Металлист» сыграет против «Вымпела» в новом туре «Перспективы-2018» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Футбольный клуб «Металлист» сыграет против коллектива «Вымпел» в очередном туре летнего первенства «Перспектива-2018» в Любительской футбольной лиге в субботу, 4 августа.
Особенность предстоящего поединка заключается в том, что обе команды стартуют на стадии плей-офф — иными словами, проигравший клуб прекращает свое выступление на турнире.
Пока братеевский «Металлист» максимально эффективен, за три матча игроки одержали три победы. В группе команда заняла первое место, в отличие от «Вымпела», расположившегося на второй строчке.
Игра состоится в 17:00, на поле стадиона «Нефтяник-2».
Напомним, что предстоящий сезон ЛФЛ «Металлист» начнет в Премьер-лиге, куда пробился по спортивному принципу — за счет повышения в классе.
Фото: ЛФЛ ЮВАО
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