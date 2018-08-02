«Металлист» сыграет против «Вымпела» в новом туре «Перспективы-2018»

Футбольный клуб «Металлист» сыграет против коллектива «Вымпел» в очередном туре летнего первенства «Перспектива-2018» в Любительской футбольной лиге в субботу, 4 августа.

Особенность предстоящего поединка заключается в том, что обе команды стартуют на стадии плей-офф — иными словами, проигравший клуб прекращает свое выступление на турнире.

Пока братеевский «Металлист» максимально эффективен, за три матча игроки одержали три победы. В группе команда заняла первое место, в отличие от «Вымпела», расположившегося на второй строчке.

Игра состоится в 17:00, на поле стадиона «Нефтяник-2».

Напомним, что предстоящий сезон ЛФЛ «Металлист» начнет в Премьер-лиге, куда пробился по спортивному принципу — за счет повышения в классе.

Фото: ЛФЛ ЮВАО