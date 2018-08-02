«Ротор» vs «Сочи»: будет ли атакующий футбол?

4 августа стартует 4-й тур Олимп-ФНЛ. «Ротор» встретится с «Сочи» в 18:00 по мск. В прошлом сезоне во втором туре команды сыграли 0:0. Букмекерская контора «Олимп» считает, что в матче не будет много голов. На тотал меньше 2.5 предлагается коэффициент 1.53, больше 2.5 — 2.26. Волгоградцы неоднозначно проявили себя в трех прошедших матчах. С «Чертаново» они сыграли 1:1, победили «Луч» 1:0, но вот «Томь» разгромить не смогли — уступили 0:2. У их соперника «Сочи» на данный момент более выигрышная позиция — он занимает 6-е место в турнирной таблице, в то время, как «Ротор» — 13-е. Хотя стартовали сочинцы с поражения от «Спартака-2», но в следующих двух играх с «Факелом» и подмосковными «Химками» команда одержала победы. «Ротор» не будет бросаться в атаки, а уделит внимание обороне. У «Сочи» же возникают проблемы с такими прагматичными командами. Посмотрим, чем завершится битва. В БК «Олимп» на победу волгоградцев предлагается коэффициент 2.55, на «викторию» сочинцев — 2.74.