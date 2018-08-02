Билялетдинов сравнил «Локомотив» с немецкой машиной

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что железнодорожники заслужили чемпионство в прошлом сезоне.

— Конечно, я следил и переживал в концовке чемпионата, — цитирует Билялетдинова официальный сайт УЕФА. — Сам помню, когда после зимнего перерыва команда начинает немного буксовать. Очень важны были матчи на финише. Команда не провалилась и выиграла чемпионат по праву, показав силовой и агрессивный футбол. По стилю это напоминало немецкую машину.

В прошлом году «Локомотив» стал чемпионом России впервые с 2004 года.