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Билялетдинов сравнил «Локомотив» с немецкой машиной
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Билялетдинов сравнил «Локомотив» с немецкой машиной 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что железнодорожники заслужили чемпионство в прошлом сезоне.
— Конечно, я следил и переживал в концовке чемпионата, — цитирует Билялетдинова официальный сайт УЕФА. — Сам помню, когда после зимнего перерыва команда начинает немного буксовать. Очень важны были матчи на финише. Команда не провалилась и выиграла чемпионат по праву, показав силовой и агрессивный футбол. По стилю это напоминало немецкую машину.
В прошлом году «Локомотив» стал чемпионом России впервые с 2004 года.
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