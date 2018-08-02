«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в молодежном первенстве

В матче 2-го тура молодежного первенства России «Динамо» в Химках одержало волевую победу над «Рубином» — 2:1.

«Динамо», стартовавшее в молодежном первенстве с поражения от «Арсенала» (0:1), одержало первую победу, а «Рубин», который в 1-м туре сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), впервые проиграл.

Матч «Динамо» и «Рубина» в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 3 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.