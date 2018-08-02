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«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в молодежном первенстве
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«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в молодежном первенстве 

SPORT24.ru 1 час назад
В матче 2-го тура молодежного первенства России «Динамо» в Химках одержало волевую победу над «Рубином» — 2:1.
На 34-й минуте Никита Сапрунов вывел гостей из Казани вперед. Отыграться хозяев несколько минут спустя, когда отличился Илья Гоманюк. В начале второго тайма победный для бело-голубых мяч забил Михаил Агеев.
«Динамо», стартовавшее в молодежном первенстве с поражения от «Арсенала» (0:1), одержало первую победу, а «Рубин», который в 1-м туре сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), впервые проиграл.
Матч «Динамо» и «Рубина» в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 3 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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