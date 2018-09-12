Николай Цулыгин: «Когда вели 3:0 и 4:1, немного потеряли концентрацию»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе посетовал на то, что игроки при счете 3:0 и 4:1 теряли концентрацию. Вместе с тем, специалист отметил, что игра против нижегородцев получилась интересной.

— Получился очень хороший и интересный матч. Единственное, когда повели со счетом 3-0 и 4-1, мы немного потеряли концентрацию, плюс соперник стал здорово давить нас в нашей зоне. Да, пропустили два гола, но очень важно, что продемонстрировав командные действия, мы выстояли до конца и выиграли эту сложную игру.

Алексей Семенов прилетел из США, не было ли риска, что он может быть не в форме и может затянуться акклиматизация?

— Боязни такой не было, Семенов опытный игрок. Тем более он там не отдыхал, а готовился к сезону.

Артем Федоров пропустил уже два матча, с чем это связано?

— Ни с чем, просто на данном этапе он не играл эти две игры, как и другие игроки. Следующие матчи будет играть.