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Николай Цулыгин: «Когда вели 3:0 и 4:1, немного потеряли концентрацию»
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Николай Цулыгин: «Когда вели 3:0 и 4:1, немного потеряли концентрацию» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 12 сентября 2018
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе посетовал на то, что игроки при счете 3:0 и 4:1 теряли концентрацию. Вместе с тем, специалист отметил, что игра против нижегородцев получилась интересной.
— Получился очень хороший и интересный матч. Единственное, когда повели со счетом 3-0 и 4-1, мы немного потеряли концентрацию, плюс соперник стал здорово давить нас в нашей зоне. Да, пропустили два гола, но очень важно, что продемонстрировав командные действия, мы выстояли до конца и выиграли эту сложную игру.
Алексей Семенов прилетел из США, не было ли риска, что он может быть не в форме и может затянуться акклиматизация?
— Боязни такой не было, Семенов опытный игрок. Тем более он там не отдыхал, а готовился к сезону.
Артем Федоров пропустил уже два матча, с чем это связано?
— Ни с чем, просто на данном этапе он не играл эти две игры, как и другие игроки. Следующие матчи будет играть.
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